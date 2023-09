Calendario Mondiali canottaggio Belgrado 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Mondiali di canottaggio 2023, in programma da domenica 3 a domenica 10 settembre a Belgrado, in Serbia: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche tante carte olimpiche per Parigi 2024. Saranno 67 gli atleti italiani al via, che proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano e staccare il biglietto per i prossimi Giochi. Le finali A saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre tutte le altre gare saranno visibili su worldrowing.com. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari italiani delle gare dei Mondiali di canottaggio 2023.

LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO – In questi Mondiali, otterranno un posto nazione per i prossimi Giochi Olimpici le migliori imbarcazioni per genere, così suddivise: 9 singoli, 11 due senza, 11 due di coppia, 7 quattro senza, 7 quattro di coppia, 5 otto e 7 due di coppia pesi leggeri (per un totale di 114 barche e 336 carte olimpiche, timonieri compresi). Da tenere presente che ogni Nazione può qualificare un massimo di una imbarcazione per specialità.

Calendario Mondiali canottaggio Belgrado 2023

(in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

DOMENICA 3 SETTEMBRE

9:30 Singolo maschile – Batterie

10:26 Singolo femminile – Batterie

11:08 Singolo pesi leggeri maschile – Batterie

11:51 Singolo pesi leggeri femminile – Batterie

12:19 Due di coppia pesi leggeri maschile – Batterie

12:54 Due di coppia maschile – Batterie

13:29 Due senza maschile – Batterie

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE

10:21 Due di coppia femminile – Batterie

10:49 Doppio pesi leggeri maschile – Batterie

10:56 Due di coppia pesi leggeri femminile – Batterie

11:32 Due senza femminile – Batterie

12:00 Quadruplo pesi leggeri maschile – Batterie

12:21 Quattro di coppia femminile – Batterie

12:42 Quattro di coppia maschile – Batterie

13:03 Quattro senza femminile – Batterie

13:24 Quattro senza maschile – Batterie

15:30 Singolo maschile – Ripescaggi

16:26 Singolo femminile – Ripescaggi

16:47 Singolo pesi leggeri maschile – Ripescaggi

17:01 Due di coppia maschile – Ripescaggi

17:15 Due di coppia pesi leggeri maschile – Ripescaggi

17:29 Due senza maschile – Ripescaggi

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE

11:10 Doppio pesi leggeri femminile – Batterie

11:25 Singolo pesi leggeri femminile – Ripescaggi

12:07 Due di coppia femminile – Ripescaggi

12:35 Due di coppia pesi leggeri femminile – Ripescaggi

13:03 Quattro di coppia femminile – Ripescaggi

13:17 Quattro di coppia maschile – Ripescaggi

13:40 Quattro senza femminile – Ripescaggi

13:47 Quattro senza maschile – Ripescaggi

14:01 Singolo maschile – Quarti di finale (EFGH)

14:29 Otto maschile – Batterie

14:43 Otto femminile – Batterie

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE

10:37 Due senza femminile – Ripescaggi

11:00 Singolo maschile – Quarti di finale

11:28 Singolo femminile – Quarti di finale

11:56 Singolo pesi leggeri maschile – Quarti di finale

12:24 Due di coppia pesi leggeri maschile – Quarti di finale

12:52 Due di coppia maschile – Quarti di finale

13:20 Due senza maschile – Quarti di finale

15:30 Singolo maschile – Semifinali (G/H/E/F)

15:58 Singolo femminile – Semifinali (E/F)

16:12 Singolo pesi leggeri maschile – Finale E

16:19 Due di coppia maschile – Finale E

16:26 Due di coppia pesi leggeri maschile – Finale E

16:33 Due senza maschile – Finale E

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE

10:15 Singolo pesi leggeri maschile – Semifinali (A/B)

10:35 Singolo pesi leggeri femminile – semifinali (A/B)

10:55 Due di coppia femminile – Semifinali (A/B)

11:15 Due di coppia maschile – Semifinali (A/B)

11:35 Due di coppia pesi leggeri femminile – Semifinali (A/B)

11:55 Due di coppia pesi leggeri maschile – Semifinali (A/B)

12:15 Quattro di coppia femminile – Semifinali (A/B)

12:35 Quattro di coppia maschile – Semifinali (A/B)

12:55 Quattro senza femminile – Semifinali (A/B)

13:15 Quattro senza maschile – Semifinali (A/B)

14:50 Singolo pesi leggeri maschile – Semifinali (C/D)

15:04 Singolo pesi leggeri femminile – Semifinali (C/D)

15:18 Singolo maschile – Semifinali (C/D)

15:32 Singolo pesi leggeri femminile – Semifinali (C/D)

15:46 Due di coppia pesi leggeri femminile – Semifinali (C/D)

16:00 Due di coppia pesi leggeri maschile – Semifinali (C/D)

16:22 Due di coppia femminile – Semifinali (C/D)

16:36 Due di coppia maschile – Semifinali (C/D)

16:50 Due senza maschile – Semifinali (C/D)

17:04 Due senza femminile – Semifinali (C/D)

17:18 Singolo maschile – Finali (H/G/F)

17:39 Singolo femminile – Finale F

17:46 Singolo maschile – Finale E

17:53 Singolo femminile – Finale E

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

9:30 Singolo pesi leggeri maschile – Finale D

9:37 Singolo pesi leggeri femminile – Finale D

9:51 Singolo pesi leggeri maschile – Finale C

9:58 Singolo pesi leggeri femminile – Finale C

10:12 Singolo pesi leggeri maschile – Finale B

10:19 Singolo pesi leggeri femminile – Finale B

11:15 Singolo maschile – Semifinali (A/B)

11:33 Singolo femminile – Semifinali (A/B)

11:51 Due senza maschile – Semifinali (A/B)

12:09 Due senza femminile – Semifinali (A/B)

12:27 Otto maschile – Ripescaggi

12:36 Otto femminile – Ripescaggi

13:55 Quadruplo pesi leggeri maschile – Finale A

14:12 Doppio pesi leggeri maschile – Finale A

14:28 Doppio pesi leggeri femminile – Finale A

15:02 Singolo pesi leggeri maschile – Finale A

15:19 Singolo pesi leggeri femminile – Finale A

SABATO 9 SETTEMBRE

9:30 Due di coppia femminile – Finale D

9:37 Due di coppia maschile – Finale D

9:44 Due di coppia pesi leggeri femminile – Finale D

9:51 Due di coppia pesi leggeri maschile – Finale D

9:58 Due di coppia femminile – Finale C

10:05 Due di coppia maschile – Finale C

10:12 Due di coppia pesi leggeri femminile – Finale C

10:19 Due di coppia pesi leggeri maschile – Finale C

10:26 Quattro di coppia femminile – Finale C

10:33 Quattro di coppia maschile – Finale C

10:40 Quattro senza maschile – Finale

11:10 Due di coppia femminile – Finale B

11:20 Due di coppia maschile – Finale B

11:30 Due di coppia pesi leggeri femminile – Finale B

11:40 Due di coppia pesi leggeri maschile – Finale B

11:50 Quattro di coppia femminile – Finale B

12:00 Quattro di coppia maschile – Finale B

12:10 Quattro senza femminile – Finale B

12:20 Quattro senza maschile – Finale B

13:34 Due di coppia femminile – Finale A

13:51 Due di coppia maschile – Finale A

14:07 Due di coppia pesi leggeri femminile – Finale A

14:23 Due di coppia pesi leggeri maschile – Finale A

14:39 Quattro di coppia femminile – Finale A

14:54 Quattro di coppia maschile – Finale A

15:10 Quattro senza femminile – Finale A

15:26 Quattro senza maschile – Finale A

DOMENICA 10 SETTEMBRE

9:40 Singolo maschile – Finale D

9:47 Singolo femminile – Finale D

9:54 Due senza maschile – Finale D

10:01 Due senza femminile – Finale D

10:28 Singolo maschile – Finale C

10:35 Singolo femminile – Finale C

10:42 Due senza maschile – Finale C

10:49 Due senza femminile – Finale C

11:16 Singolo maschile – Finale B

11:23 Singolo femminile – Finale B

11:30 Due senza maschile – Finale B

11:37 Due senza femminile – Finale B

11:44 Otto maschile – Finale B

11:51 Otto femminile – Finale A

13:39 Due senza maschile – Finale A

13:54 Due senza femminile – Finale A

14:10 Otto femminile – Finale A

14:25 Singolo maschile – Finale A

14:44 Singolo femminile – Finale A

14:59 Otto maschile – Finale A