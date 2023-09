Vuelta 2023, pagelle quindicesima tappa: Rui Costa gioca d’astuzia, Evenepoel in evidenza

Va in archivio anche la quindicesima tappa della Vuelta 2023, la Pamplona-Lekunberri di 159 km, in cui in cui il portoghese dell’Intermarché, Rui Costa, ha conquistato un grande successo battendo nella volata finale Lennard Kamna della Bora Hansgrohe e Santiago Buitrago della Bahrain Victorious. Quarto posto per il belga della Soudal Quick Step, Remco Evenepoel, che si mette ancora in evidenza dopo il successo di sabato. Ecco le pagelle dei protagonisti della quindicesima tappa.

ORDINE DI ARRIVO 15^ TAPPA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

RUI COSTA 10

Il portoghese della Intermarché resta da solo in compagnia di Buitrago e, anziché collaborare con il colombiano, decide di rallentare consentendo al gruppetto dietro di loro di rientrare proprio nel finale. La strategia di Rui Costa di rivela perfetta poiché nel momento decisivo, mentre Evenepoel lancia la volata da lontano, ne approfitta per bruciare Buitrago e portare a casa un meritato successo.

SANTIAGO BUITRAGO 8,5

Il colombiano avrebbe meritato sicuramente un voto più alto per come ha condotto l’intera corsa, ma negli ultimi chilometri ha gettato via la possibilità di andare a vincere adattandosi al ritmo di Rui Costa, che non voleva stare davanti e dare il cambio. A rimetterci è proprio Buitrago che, dal possibile successo, si ritrova a doversi accontentare di un terzo posto.

LENNARD KAMNA 9

Il tedesco nelle tappe di questo tipo riesce quasi sempre ad essere protagonista e anche oggi ha avuto il suo spazio. Dopo aver perso terreno dalla coppia di testa formata da Buitrago e Kamna, riesce a ricongiungersi con i due grazie alla pretattica di coloro che lo precedono. In questo modo sfiora la vittoria, tagliando il traguardo in seconda posizione alle spalle del solo Rui Costa.

REMCO EVENEPOEL 8

Il belga, dopo il grande successo di sabato, dimostra ancora una volta che quando accaduto qualche giorno fa è stato soltanto un caso isolato. Evenepoel è uno dei corridori più forti che prendono parte a questa Vuelta e, anche se la sfida per il successo finale, è ormai andata, può ancora essere protagonista nell’ultima settimana. Il belga si è messo in evidenzia anche oggi e ora punta a ricucire parte del gap con gli avversari per provare a tornare in top ten, oltre che a consolidare la maglia a pois di miglior scalatore.

JUMBO VISMA (SEPP KUSS, PRIMOZ ROGLIC, JONAS VINGEGAARD) 8

I calabroni, semmai ce ne fosse bisogno, si confermano ancora una volta la squadra più forte dell’intero World Tour e difendono senza alcun problema le loro posizioni nella classifica generale. Sepp Kuss arriva alla terza settimana in maglia rossa e con reali possibilità di trionfo, mentre Primoz Roglic e Jonas Vingegaaard sono rispettivamente secondo e terzo. Sarà interessante come decideranno di gestire la situazione quando si tratterà di lottare davvero la conquista della Vuleta.