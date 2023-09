Australia-Georgia oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Australia-Georgia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo K dei Mondiali 2023 di basket. Sfida che vede impegnate due squadre che, avendo perso nella prima giornata di questa seconda fase, sono già escluse dai giochi per la qualificazione ai quarti. La palla a due è prevista alle ore 9:30 di domenica 3 settembre sul parquet dell’Okinawa Arena di Okinawa. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Australia-Georgia, valida per i Mondiali 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sula piattaforma streaming Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.