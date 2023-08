Angola-Italia in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Angola-Italia, sfida valida come prima giornata del Gruppo A dei Mondiali 2023 di basket. L’attesa è ormai terminata, gli Azzurri guidati da coach Pozzecco sono pronti a scendere in campo per il primo impegno della rassegna iridata. Fontecchio e compagni sono reduci da una serie molto positiva nelle recenti amichevoli, dove hanno mostrato continui progressi in termini di forma fisica e trame di gioco. Ingredienti che dovranno essere confermati in questa uscita, per provare a dare subito una sferzata positiva al proprio cammino ai Mondiali. La palla a due è prevista alle ore 10:00 di venerdì 25 agosto sul parquet della Philippine Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Angola-Italia, valida per i Mondiali 2023 di basket.

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 2 oppure sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Summer, oltre che con le relative piattaforme streaming Raiplay, Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.