Ancona-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Lucchese, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I marchigiani, dopo aver disputato una grande regular season, vogliono provare ad arrivare il più lontano possibile. Il club toscano, dal suo canto, ha raggiunto i playoff all’ultimo momento ma è pronto a dire la sua La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 11 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

