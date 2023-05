Cocciaretto-Potapova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Anastasia Potapova nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. La classe ’01 marchigiana è riuscita finalmente a vincere la sua prima partita in tabellone principale a Roma e peraltro senza sprecare troppe energie. Sarà importante essere in buone condizioni per affrontare una Potapova che sta vivendo una gran stagione. La russa ha fatto il suo ingresso tra le prime 25 del ranking mondiale e poche settimane fa ha raggiunto un’ottima semifinale nel ricco e competitivo Wta di Stoccarda. C’è un precedente, che Elisabetta ricorderà con piacere, essendosi giocato nel 125 di Guadalajara dello scorso anno che poi vinse. In quella circostanza finì 6-2 6-1 il match in favore della nostra giocatrice, ma su una superficie e condizioni completamente diverse.

Cocciaretto e Potapova scenderanno in campo oggi, giovedì 11 maggio, come 4°incontro dalle 11:00 sul Campo Pietrangeli. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione. Di seguito il programma completo dell’evento.