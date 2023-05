Scherma, la Russia pronta a boicottare le qualificazioni a Parigi 2024

Il presidente del Comitato olimpico della Russia (ROC), Stanislav Pozdniakov, ha comunicato ufficialmente che la Russia potrebbe boicottare le gare di qualificazione della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 in seguito alla decisione della federazione di scherma di non far comptere alcuni atleti russi, tra cui proprio sua figlia. Il Cio aveva raccomandato di far competere russi e bielorussi con lo stato di neutrale, ma il presidente della federazione russa Ilgar Mamedov si è lamentato che alcune atlete di spicco russe sono state escluse dalle competizioni, tra cui Pozdniakova, figlia del presidente del ROC.