Alcaraz-Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Il giovane fenomeno spagnolo fa il suo debutto alle Finals dopo essere stato costretto a rinunciare all’appuntamento piemontese lo scorso anno a causa di un infortunio. Parte come favorito del suo raggruppamento, ma certamente il post-Us Open non è stato facile per lui, che è sembrato un po’ scarico a livello di energie e anche alle prese con qualche fastidio fisico. Contro Zverev parte dalla certezza di averlo battuto piuttosto nettamente proprio a New York, così come non aveva perso alcun set anche nell’altro precedente del 2023 sul rosso di Madrid.



Alcaraz e Zverev scenderanno in campo oggi, lunedì 13 novembre, alle ore 14:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito in diretta anche in chiaro su RAI 2. Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuita su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.