Juventus, cinque difensori in gol: nessuno ha fatto meglio nei top campionati

Non solo i sei clean sheet consecutivi. La difesa d’oro della Juventus rappresenta anche una forza offensiva non di poco conto, come ha scoperto a sue spese il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri ha trovato la via del gol con cinque difensori in questo inizio di campionato. A segno sono già andati Bremer, Cambiaso, Danilo, Gatti e Rugani. Nessuna squadra nei big-5 campionati europei in corso ha così tanti marcatori dal reparto difensivo. Contro il Cagliari in compenso è caduta l’imbattibilità di Szczesny che durava da sei partite, così come quella da calcio piazzato. La rete di Dossena è la prima incassata dalla Juve sugli sviluppi di una palla inattiva.