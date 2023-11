Napoli, sul presepe la statuina di Rudi Garcia è già con la valigia in mano

Rudi Garcia ai saluti. Ormai si attende solo l’ufficialità, ma anche in via San Gregorio Armeno, strada dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli, l’allenatore del Napoli è raffigurato con tanto di valigia in mano pronto a lasciare la città. La creazione è di Genny Di Virgilio, titolare dell’omonima bottega. “Dopo quello che è successo ieri e quello che è successo negli ultimi tempi sul campo, penso che sia arrivato il momento”, spiega Di Virgilio. Il riferimento è alla sconfitta di ieri del Napoli contro l’Empoli