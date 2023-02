Mondiali Courchevel Méribel 2023, combinata femminile: capolavoro Brignone, è in testa dopo il Super-G

Una straordinaria Federica Brignone è leader della classifica nella combinata femminile dopo la manche di Super-G ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Velocissima la veterana azzurra, che disegna curve perfette e fa segnare un crono di 1:10.28, spazzando via tutta la concorrenza in vista della manche di slalom programmata per il primo pomeriggio. La sciatrice lombarda si presenterà al cancelletto di partenza con un vantaggio di 71 centesimi su Gut-Behrami (che non prenderà parte allo slalom) e Mowinckel e di +0.78 su una bravissima Elena Curtoni. La super-favorita Mikaela Shiffrin è quinta e dovrà recuperare 96 centesimi, mentre sono più indietro Michelle Gisin (11esima a +1.58) e Wendy Holdener (12esima a +1.66).

Peccato per Marta Bassino, che stava disputando un ottimo Super-G, ma è uscita di scena nel tratto intermedio della gara, per fortuna senza alcuna conseguenza dal punto di vista fisico. Sofia Goggia, la quale aveva già annunciato che non avrebbe partecipato allo slalom, ha usato questa gara come prova in vista del Super-G di mercoledì. Un test corso in tranquillità per conoscere la pista per la bergamasca.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 BRIGNONE Federica ITA 1:10.28

2 GUT-Behrami LARA SUI 1:10.99 +0.71

3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:10.99 +0.71

4 CURTONI Elena ITA 1:11.06 +0.78

5 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:11.18 +0.90

6 SHIFFRIN Mikaela USA 1:11.24 +0.96

7 GRITSCH Franziska AUT 1:11.35 +1.07

8 GRENIER Valerie CAN 1:11.55 +1.27

9 STUHEC Ilka SLO 1:11.56 +1.28

10 GAUCHE Laura FRA 1:11.67 +1.39

20 GOGGIA Sofia ITA 1:12.20 +1.92

DNF Bassino Marta ITA