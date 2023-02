Manchester City deferito dalla Premier League, cosa rischia? Dalla multa all’esclusione del campionato

La Premier League indaga sul Manchester City. La lega inglese, con una nota, ha confermato di aver deferito i Citizens per presunte violazioni di norme finanziarie del campionato dal 2009 al 2018. Il deferimento da parte della Premier League arriva dopo indagini della durata di quattro anni. Nel 2018 tutto iniziò dall’inchiesta del quotidiano tedesco Der Spiegel. Ora il nuovo capitolo. Il Times, con firma Martyn Ziegler, si è soffermato in particolare sulle possibili conseguenze delle accuse. Se le violazioni venissero dimostrate, il Manchester City rischierebbe sanzioni pecuniarie, ma non solo. Ziegler parla di “oltre 100 capi di accusa” e di possibile “detrazione di punti” o “addirittura di esclusione dal campionato”.