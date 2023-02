LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: combinata femminile (DIRETTA)

La diretta testuale della combinata femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Grande favorita Mikaela Shiffrin, ma occhio alle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. In casa Italia si punta su Federica Brignone. Appuntamento alle ore 11 con il super-G e alle ore 14.30 con lo slalom. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

LA CLASSIFICA FINALE

15:05 – ORO FEDERICA BRIGNONE, ARGENTO HOLDENER, BRONZO HAASER.

14:55 – E’ fatta, è fatta. Nessuna può impensierire la nostra straordinaria Federica. Mancano cinque atlete.

14:53 – Fuori dalle 10 Gagnon, Gasienica-Daniel e Nufer.

14:48 – Holdener non recupera tanto, anzi pochissimo!!! Manca solo l’ufficialità per l’oro a Federica Brignone!

14:46 – Non una buona prestazione di Michelle Gisin, che sta vivendo una stagione tutt’altro che positiva. Non andrà neanche sul podio.

14:43 – Anche Grenier e Gauche non possono impensierire Federica Brignone. Ora tocca a Gisin e Holdener, probabilmente i due ostacoli più temibili.

14:41 – Le due austriache Haaser e Gritsch sono dietro!

14:36 – INFORCA SHIFFRIN A POCHE PORTE DAL TRAGUARDO!!!!

14:34 – Ramona Siebenhofer perde 1.58 in slalom e in totale accusa più di 2” di ritardo. E’ seconda. Ora Mikaela Shiffrin va a caccia dell’oro.

14:32 – Elena Curtoni non corre rischi, ma la sua prova è decisamente lenta e accusa un ritardo di 4” dalla connazionale.

14:31 – 47.19 il tempo di Federica Brignone, che ha rischiato davvero tanto nel tratto centrale della pista, ma è riuscita a rimanere in piedi. Buona prova la sua, ha dato tutto.

14:25 – Cinque minuti alla partenza di Federica Brignone, che va a caccia di una medaglia. Poi sarà il turno di Elena Curtoni.

14:15 – Tante le atlete che hanno deciso di non prendere parte alla seconda manche. Avremo solo 20 protagoniste nello slalom al via tra 15 minuti.

RISULTATI SUPER-G

12:10 – Appuntamento alle 14:30 per la manche di slalom.

12:05 – Ventisettesima Ania Monica Caill. Si chiude qui questo Super-G.

12:03 – Undicesima Tessa Worley, anche per lei niente slalom.

12:02 – Seconda Lara Gut-Behrami, che però ha dichiarato che non prenderà parte allo slalom del pomeriggio.

12:00 – Haaser entra nelle 10 in settima posizione: 1:11.37

11:58 – Mancano quattro atlete per concludere questa manche: Haase, Gut-Behrami, Worley e Caill.

11:53 – Inforcata per Breezy Johnson.

11:52 – Priska Nufer è diciassettesima a +2.46

11:46 – Gasienica-Daniel si mette nelle 15.

11:41 – Robinson decima a +1.45.

11:40 – Fuori la norvegese Lie. Tocca alle giovane e talentuosa neozelandese Alice Robinson.

11:38 – Buona prova di Elena Curtoni, che è terza a +0.78

11:36 – Stuhec trova un piazzamento momentaneo nelle 10: è nona a +1.28 da Brignone.

11:34 – Cade Karen Smadja Clement, per fortuna senza conseguenze.

11:32 – Mowinckel dietro Federica Brignone di 71 centesimi.

11:29 – STRAORDINARIA FEDERICA BRIGNONE! Velocissima l’azzurra: 1:10.28, sbriciolato il tempo di Siebenhofer! Possiamo sognare!

11:27 – Shiffrin paga solo 6 centesimi da Siebenhofer. Con ancora uno slalom da disputare. Vediamo cosa fa Federica Brignone.

11:25 – Ottima prova di Ramona Siebenhofer, che scalza la connazionale Gritsch dalla testa della corsa: 1:11.18. Ora è il momento della super favorita Mikaela Shiffrin.

11:23 – Molto indietro Greta Small, che perde due secondi e mezzo e si assesta in ultima posizione.

11:21 – Buona prova per Michelle Gisin in vista dello slalom del pomeriggio: quarta a +0.51 da Gritsch.

11:19 – Ultima Cande Moreno, di Andorra. Perde +1.91 dalla leader. Ora un’altra delle favorite, Michelle Gisin, anche se reduce da una stagione fin qui deludente.

11:17 – Laura Gauche terza a +0.32 da Franziska Gritsch.

11:14 – Seconda atleta che non arriva al traguardo, anche in questo caso senza cadute. Fuori Tricia Mangan.

11:12 – Wendy Holdener, una delle favorite per il podio paga 59 centesimi dalla Gritsch. E’ terza.

11:10 – Nooooo! Sbaglia la curva verso destra, fuori Marta Bassino! Stava sciando molto bene, che peccato.

11:09 – Miradoli recupera nel finale, ma è comunque terza dietro Gritsch e Grenier. E’ il momento di Marta Bassino.

11:07 – Grande intermedio centrale per Gritsch, che migliora di 20 centesimi il tempo di Grenier e va in testa.

11:05 – Tanti rischi corsi da Sofia, come sempre. Più lenta di 65 centesimi rispetto alla Grenier. La bergamasca ha già annunciato prima della gara che non parteciperà allo slalom, ha usato questo Super-G come prova in vista della gara di mercoledì.

11:03 – Valerie Grenier nel tratto finale guadagna ben 88 centesimi su Aicher e termina il suo Super-G migliorando di 1.30 il tempo della tedesca: 1:11.55. Tocca a Sofia Goggia!

11:01 – 1:12.85 il tempo della giovane tedesca.

11:00 – Emma Aicher è la prima delle 33 atlete che prenderanno parte a questo Super-G.

10:55 – Buongiorno, amici di Sportface. Partono i Mondiali 2023 di sci alpino, con la combinata femminile che inaugura la competizione. Il via tra 5 minuti.