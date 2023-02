A che ora comincia la Combinata manche slalom con Brignone in testa? Dove seguirla in tv

Federica Brignone è in testa alla combinata femminile che quest’oggi apre i Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. L’azzurra ha dominato la manche di Super-G e nel primo pomeriggio proverà a salire sul podio dopo lo slalom speciale in programma alle 14:30. Da seguire con attenzione anche Elena Curtoni, terza all’arrivo dopo la prima manche. Le due azzurre proveranno il colpaccio contro una Mikaela Shiffrin che almeno sulla carta resta la favoritissima per la medaglia d’oro. La diretta televisiva sarà disponibile su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e su Eurosport.

