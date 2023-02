Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: Hanna Oeberg vince la mass start femminile, Comola decima

Hanna Oeberg vince la mass start femminile ai Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. Secondo oro della competizione per la svedese e seconda medaglia d’oro del giorno per la Svezia, che dopo il trionfo di Samuelsson nella mass start maschile si gode anche il capolavoro di Oeberg. Battuta la norvegese Tandrevold, seconda tra i rimpianti. Completa il podio la francese Simon, che precede la connazionale Chevalier. Giornata complicata per l’Italia, che non riesce a ripetersi dopo l’impresa nella staffetta e fatica notevolmente. La migliore è Samuela Comola, che alla prima mass start della carriera non commette errori e conclude decima. Due errori per Dorothea Wierer, quattordicesima al traguardo, mentre Lisa Vittozzi cala nel finale ed è solo 22^. Penultima piazza infine per Hanna Auchentaller, entrata all’ultimo per la rinuncia di Elvira Oeberg. Proprio la svedese era una delle favorite della vigilia e invece la vittoria è andata alla sorella maggiore Hanna.

CRONACA – Buona partenza per le azzurre, che debuttano con uno zero e restano agganciate al gruppo di testa. Chi parte male è invece la tedesca Herrmann, che getta via le sue chance di successo già al primo poligono. Più divisivo il secondo poligono, in cui si salvano con lo zero solamente Chevalier, Persson e Hauser. Sbagliano invece Vittozzi e Wierer, ma non Comola, addirittura sesta in uscita dal poligono. Purtroppo la situazione delle italiane precipita al terzo poligono, con Dorothea e Lisa che continuano a sbagliare. Al comando ci sono invece le francesi Chevalier e Simon, tallonate dalle scandinave Tandrevold e Oeberg. Infine, l’ultimo poligono a terra ribalta le gerarchie in vetta. Le due francesi sbagliano entrambe e vengono scavalcate dalle atlete scandinave, seppur con uno svantaggio contenuto. Oeberg tenta la fuga, ma Tandrevold e Simon tentano di contenerla a distanza. La norvegese parte però quando ormai è troppo tardi e non può riprendere Hanna. Dovrà dunque accontentarsi della medaglia d’argento, precedendo un’esausta Simon. Wierer si riscatta nel finale, con una serie priva di errori, ma taglierà il traguardo al quattordicesimo posto. Bene invece Comola, che trova la Top 10 all’esordio in una mass start. Fuori dalle prime 20 infine Vittozzi e Auchentaller.

CLASSIFICA FINALE

H.Oeberg (SWE) 36:48.0 Tandrevold (NOR) +4.8 Simon (FRA) +20.8 Chevalier (FRA) +34.7 Davidova (CZE) +51.4 Knotten (NOR) +57.7 Lunder (CAN) +57.8 Persson (SWE) +1:00.6 Hauser (AUT) +1:01.9 Comola (ITA) +1:02.4

14. Wierer (ITA) +1:14.5

22. Vittozzi (ITA) +2:35.3

29. Auchentaller (ITA) +4:30.5