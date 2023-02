Mondiali Courchevel/Méribel 2023, Vinatzer: “Contentissimo di questa medaglia, è stato un inverno tosto”

“È stato un inverno tosto, in cui ho fatto fatica a trovare fiducia – ha esordito così Alex Vinatzer dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nello slalom maschile ai Mondiali di Coucheverl/Méribel 2023 –. Ho perso qualcosa nella seconda manche, ma non voluto strafare con il rischio di uscire, quindi sono contentissimo. La seconda manche è stata davvero tosta, ci siamo allenati con i tedeschi su un tracciato simile a Sestriere: mi sono concentrato sulla mia sciata e avevo delle buone sensazioni. Prima di partire, ho detto al mio skiman che ci saremmo ritrovati al traguardo a festeggiare, alla fine ho avuto ragione. Bisogna avere fiducia in se stessi”.

“Voglio condividere la medaglia con la mia famiglia, la mia fidanzata e tutto lo staff – ha poi proseguito lo sciatore azzurro –, ho avuto paura per qualche minuto di fare un altro quarto posto, ma alla fine è andata bene. In questi due anni abbiamo cercato di migliorare: si può anche fare qualche passo indietro in termini di risultati, ma l’importante è crederci sempre”.

Tobias Kastlunger, dal canto suo, si è detto contento del suo buon quindicesimo posto: “Ho fatto qualche punto Fis, sono veramente contento della mia seconda manche. È la conferma del decimo posto fatto ad inizio stagione nello slalom di Val d’Isère, poi ho attraversato un periodo difficile ma non ho mollato, per cui posso ritenermi contento”.