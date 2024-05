Calendario prima settimana VNL femminile 2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della prima settimana della VNL femminile 2024: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La Volleyball Nations League torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle quali disputa 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare, che si svolge in sei città in giro per il mondo. Nella Week 1 le squadre scendono in campo ad Antalya, in Turchia (Pool 1) e a Rio de Janeiro, in Brasile (Pool 2). L’Italia di Julio Velasco, in questa prima settimana, gioca ad Antalya contro Polonia, Germania, Bulgaria e le padrone di casa della Turchia.

STREAMING E TV – Le partite della VNL saranno tutte trasmesse in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della prima settimana della VNL femminile 2024 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

PROGRAMMA COMPLETO VNL FEMMINILE 2024: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI SPORT

CALENDARIO PRIMA SETTIMANA VNL FEMMINILE 2024

Orari italiani

MARTEDI’ 14 MAGGIO

16.00 Bulgaria-Olanda (Pool 1, Antalya)

19.00 Italia-Polonia (Pool 1, Antalya)

22.30 Cina-Corea del Sud (Pool 2, Rio de Janeiro)

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO

2.00 Brasile-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

16.00 Francia-Germania (Pool 1, Antalya)

19.00 Giappone-Turchia (Pool 1, Antalya)

22.30 Usa-Thailandia (Pool 2, Rio de Janeiro)

GIOVEDI’ 16 MAGGIO

2.00 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Germania-Italia (Pool 1, Antalya)

16.00 Bulgaria-Giappone (Pool 1, Antalya)

19.00 Olanda-Turchia (Pool 1, Antalya)

19.00 Brasile-Corea del Sud (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Cina-Usa (Pool 2, Rio de Janeiro)

VENERDI’ 17 MAGGIO

2.00 Repubblica Dominicana-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Giappone-Germania (Pool 1, Antalya)

16.00 Francia-Polanda (Pool 1, Antalya)

19.00 Italia-Bulgaria (Pool 1, Antalya)

19.00 Serbia-Thailandia (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Cina-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

SABATO 18 MAGGIO

2.00 Brasile-Usa (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Polonia-Olanda (Pool 1, Antalya)

16.00 Francia-Bulgaria (Pool 1, Antalya)

19.00 Italia-Turchia (Pool 1, Antalya)

19.00 Serbia-Cina (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Corea del Sud-Repubblica Dominicana (Pool 2, Rio de Janeiro)

DOMENICA 19 MAGGIO

2.00 Thailandia-Canada (Pool 2, Rio de Janeiro)

13.00 Germania-Olanda (Pool 1, Antalya)

15.00 Brasile-Serbia (Pool 2, Rio de Janeiro)

16.00 Polonia-Giappone (Pool 1, Antalya)

19.00 Francia-Turchia (Pool 1, Antalya)

19.00 Usa-Repubblica Dominicana (Pool 2, Rio de Janeiro)

22.30 Thailandia-Corea del Sud (Pool 2, Rio de Janeiro)