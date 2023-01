Argentina, dediche a Messi: +700% di bambini nati col nome Lionel e Lionela

Notizie dall‘Argentina, secondo quanto riporta Marca, si è registrata una percentuale altissima di nuove nascite col nome Lionel e Lionela: dediche a Messi, dopo la vittoria del Mondiale. Circa un bambino su 70 nato nel dicembre 2022 porta questo nome, si tratta di un incremento pari al 700% nella scelta di questi nomi per neonati. Prima di dicembre si parlava solo di 6 bambini “Lionel o Lionela” mentre a dicembre si è arrivati a 49 in 30 giorni. Inoltre, il Direttore del Registro Civile di Santa Fe, Mariano Galvez, ha anche dichiarato al programma radiofonico Santa Fe LT9 che “nelle ultime settimane ci sono stati bambini iscritti con altri nomi dei componenti della nazionale, come Julian o Emiliano” anche se il più richiesto è rimasto quello del numero 10.