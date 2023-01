Monza, Galliani rassicura i tifosi: “Gytkjaer non è sul mercato”

Christian Gytkjaer non si muove dal Monza. A scriverlo è direttamente Adriano Galliani, direttore sportivo dei brianzoli, che sul suo profilo Facebook ha scritto un post per ribadire la volontà della società di blindare l’attaccante. “Leggo in continuazione il nome di Gytkjaer accostato a molte squadre, voglio tranquillizzare tutti i nostri tifosi che il Vikingo non è sul mercato“, si legge nel post di Galliani.