LIVE – Campaccio 2023 running: aggiornamento in DIRETTA

La diretta testuale live del Campaccio 2023, gara di running che segna l’apertura della stagione nei campi. Grande attesa per rivedere all’opera Nadia Battocletti, che sfiderà le africane Margaret Chelimo Kipkemboi, Likina Amebaw, Rahel Daniel, Mirriam Chebet e Francine Niyomukunzi. Nella gara lunga maschile i favori del pronostico ricadono sull’ugandese Oscar Chelimo e il bahreiniano Birhanu Balew, mentre in chiave Italia i fari sono puntati su Yeman Crippa e Iliass Aouani. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento con il cross lungo senior è a partire dalle ore 14.40 di venerdì 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del Campaccio 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

