Italia-Spagna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti SuperFinal World Cup femminile 2023 pallanuoto

Tutto pronto per Italia-Spagna, partita valevole per i quarti di finale della SuperFinal World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Archiviate le prime due fasi del torneo, le otto squadre rimaste in gioco si sfidano in gare da dentro o fuori per conquistare il trofeo. Il Setterosa di Carlo Silipo aprirà l’avventura californiana contro la formazione iberica, che va a caccia di riscatto dopo la sconfitta incassata pochi mesi fa. Le azzurre tenteranno nuovamente l’impresa per continuare il percorso di crescita e passare il turno. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 24.00 italiane della notte italiana tra venerdì 23 e sabato 24 giugno al Long Beach City College di Long Beach, negli Stati Uniti. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Spagna dei quarti di finale della SuperFinal della competizione internazionale che sostituisce la World League.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TABELLONE SUPERFINAL: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

SUPERFINAL: TUTTI I RISULTATI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, PALLANUOTO: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Italia-Spagna della SuperFinal della World Cup 2023 di pallanuoto femminile non godrà di copertura televisiva in Italia, ma sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Fina (World Aquatics), la federazione internazionale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.