Tabellone SuperFinal World Cup femminile 2023 pallanuoto: gli accoppiamenti

Il tabellone della SuperFinal della World Cup femminile 2023 di pallanuoto, in programma a Long Beach (in California, Stati Uniti) da venerdì 23 a lunedì 26 giugno (per via del fuso orario). Archiviate le prime due fasi del torneo internazionale che sostituisce la World League, le otto squadre rimaste in gioco si sfidano in gare da dentro o fuori per conquistare il trofeo. Al via anche il Setterosa di Carlo Silipo, bronzo continentale in carica, che vuole continuare il percorso di crescita e confermarsi tra le migliori squadre del mondo. Quarti di finale, poi semifinali e finali per i piazzamenti e per il podio: chi trionferà? Non resta che seguire questa fase finale che si preannuncia spettacolare. Di seguito, tutti gli accoppiamenti di quarti di finale, semifinale e finali della SuperFinal della World Cup femminile 2023 di pallanuoto aggiornati in tempo reale.

Tabellone SuperFinal World Cup femminile 2023

QUARTI DI FINALE

Ungheria-Grecia

Spagna-Italia

Usa-Israele

Nuova Zelanda-Olanda

SEMIFINALI

Da definire

FINALE 7°-8° POSTO

Da definire

FINALE 5°-6° POSTO

Da definire

FINALE PER IL BRONZO

Da definire

FINALE PER L’ORO

Da definire