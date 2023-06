Calcio a 5, Mondiale 2024 in Uzbekistan: l’annuncio della Fifa

La Fifa ha annunciato in queste ore che il Mondiale 2024 di calcio a 5 si disputerà in Uzbekistan, che ospiterà così la rassegna iridata di futsal per la prima volta nella storia. L’appuntamento è dal 14 settembre al 6 ottobre 2024 per quella che sarà la decima edizione della competizione. Saranno 24 le nazionali chiamate a sfidarsi nella fase finale e ovviamente la nazionale uzbeka è la prima qualificata di diritto. Tra i vari continenti poi, sono quattro a testa i posti a disposizione dell’AFC, della Concacaf e della Conmebol, tre per la Caf, uno per la Ofc e sette per la Uefa.

A livello europeo inizierà a settembre la fase Elite delle qualificazioni, con l’Italia inserita nel girone con Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. La prima classificata strapperà direttamente il pass per i Mondiali, mentre le migliori quattro seconde si sfideranno in un playoff per giocarsi gli ultimi due posti a disposizione dell’Uefa.