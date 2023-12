LIVE – Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: batterie e finali sabato 9 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live delle gare di sabato 9 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania. Quinta giornata della rassegna continentale, tappa importante del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In chiave Italia, fari puntati sulla finale di Margherita Panziera, ma tornano in acqua anche le stelle azzurre Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon e non solo. L’appuntamento con le batterie è per le ore 8.30 italiane di sabato 9 dicembre all’Aquatics Complex della cittadina romena, mentre dalle ore 17.00 è prevista la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di batterie, semifinali e finali della quinta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

08:55 – 1’56″33 per Sofia Morini. Entra anche lei in semifinale insieme a Giulia D’Innocenzo.

08:49 – 1’55″70 per Giulia d’Innocenzo, prima nella terza batteria. Molto brava, migliora di sei decimi il suo personale.

08:40 – Tocca alle batterie dei 200 sl femminili. D’Innocenzo e Morini per l’Italia.

08:36 – Martinenghi vince in 26″04 e va in finale. Poggio arriva secondo ma è di tre decimi più lento rispetto a Cerasuolo, quindi resta fuori.

08:33 – 26″43 per Cerasuolo nella seconda batteria. Ora avremo gli altri due azzurri nella terza.

08:30 – Si parte con le quattro batterie dei 50 rana. Tre azzurri impegnati: Poggio, Martinenghi e Cerasuolo.

08:25 – Buongiorno, amici di Sportface. A Otopeni è il penultimo giorno di gare per questi Europei di nuoto in vasca corta.