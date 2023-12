Quinta e penultima giornata di gare all’Acquatics Center di Otapeni per gli Europei di nuoto in vasca corta. Una mattinata fitta di appuntamenti con le batterie in vista delle finali di questo pomeriggio e di domani, quando la manifestazione si concluderà. Un’Italia che proverà a trasformare i tanti argenti conquistati finora in qualche metallo più prestigioso. A partire da Nicolò Martinenghi, che è il più veloce nelle batterie dei 50 rana in 26″04 e vuole a tutti i costi chiudere questo Europeo con un oro, a tal punto da rinunciare alla finale dei 200 di questa sera. Con lui in finale anche Cerasuolo con il quarto tempo in 26″43, mentre resta fuori Poggio in 26″77.

Ma Martinenghi non è il solo protagonista. Alessandro Miressi ha fatto registrare il miglior tempo in 46″49 nelle batterie dei 100 stile libero, facendo meglio dell’idolo di casa Popovici. Qualificato alle semifinali anche Deplano in 47″09; fuori Zazzeri in 47″54. Nei 100 misti sorprende Giovanni Izzo con il secondo tempo generale in 52″44; ovviamente avanza anche Thomas Ceccon, che in controllo fa 53″38 e ottiene il nono crono. Lorenzo Mora avanza al penultimo atto dei 200 dorso, nuotando in gestione un 1’54″01 che gli vale il dodicesimo tempo complessivo. Chi è già in finale è Luca De Tullio, che con il suo 7’35″64 centra un posto tra i primi 8 negli 800 stile libero.

In campo femminile cerca l’oro Benedetta Pilato, la migliore di tutte questa mattina nei 50 rana. La tarantina chiude in 29″21 davanti alla rivale Jefimova. Ancora una grande prestazione per Jasmine Nocentini, quarta in 29″63, mentre restano fuori Bottazzo e Carraro. Nei 200 stile libero ancora una buona prova di Giulia D’Innocenzo, qualificata in 1’55″70 con il sesto tempo; con lei in semi anche Sofia Morini in 1’56″33. Nei 50 farfalla Silvia Di Pietro con il suo 25″67 ottiene il sesto tempo e seppur con qualche patema va avanti anche Costanza Cocconcelli, quattordicesima in 26″21.

Chi è già in finale è la prima staffetta mista di questo Europeo. La 4×50 stile libero è seconda dietro la Gran Bretagna in vista della gara che assegna le medaglie. Jasmine Nocentini 23”85, Leonardo Deplano 21”25, Giovanni Izzo 21”40, Sara Curtis 24”15 totalizzano un 1’30″65.