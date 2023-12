Pagelle Atalanta-Milan 3-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Atalanta-Milan 3-2, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Una vittoria scacciacrisi per i bergamaschi, mentre Pioli deve fare i conti con uno stop che compromette ulteriormente la corsa Scudetto. La prima occasione del match è dei bergamaschi. Al 9′, dopo un assist di testa di Lookman, De Ketelaere calcia alto da due passi. La rete del vantaggio dei padroni di casa è solo rinviata. E al 38′ un tiro di Lookman deviato da Tomori si infila in rete alle spalle di Maignan. Il Milan reagisce e pareggia con un colpo di testa di Giroud nel recupero del primo tempo, ma ad inizio ripresa va di nuovo sotto. De Ketelaere al 55′ si dimostra più abile come uomo assist che come goleador e il suo cross è un invito fin troppo allettante per Lookman che non sbaglia e firma il 2-1. All’80’ i rossoneri riprendono il pari: Pulisic crossa, il neo entrato Jovic da due passi appoggia in rete. Nel finale Calabria lascia in 10 i suoi per un doppio giallo. Un rosso pesante perché un minuto dopo Muriel si accende e firma il 3-2 con una magia in area: tocco morbido su Adli e tacco su Maignan.

HIGHLIGHTS

Le pagelle

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; de Roon 6, Djimsiti 6, Scalvini 7; Zappacosta 6, Pašalić 6 (86′ Adopo sv), Éderson 6, Ruggeri 6.5 (98′ Holm sv); Koopmeiners 6; De Ketelaere 5.5 (82′ Muriel 7.5), Lookman 7.5 (82′ Miranchuk 6.5).

In panchina: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Zortea; Colombo, Manzoni, Mendicino, Cissé.

Allenatore: Gasperini 6.

MILAN (4-3-3): Maignan 7; Calabria 4.5, Tomori 5.5, Hernández 6, Florenzi 6; Loftus-Cheek 5 (72′ Jovic 7), Reijnders 6 (88′ Adli 5), Musah 5.5; Chukwueze 5 (59′ Bennacer 6), Giroud 7, Pulisic 6.5.

In panchina: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Adli, Krunić, Pobega, Romero; Traorè.

Allenatore: Pioli 5.

Arbitro: La Penna di Roma 1 6.

RETI: 38′ Lookman, 45+3′ Giroud, 55′ Lookman, 80′ Jovic, 94′ Muriel.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 93′ espulso Calabria per doppio giallo.

Ammoniti: Reijnders, Ederson, Jovic, Bennacer. Angoli: 6-4. Recupero: 4′ pt, 6′ st.