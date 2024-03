LIVE – Vallefoglia-Scandicci: gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vallefoglia-Scandicci, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Dopo il primo confronto al Palazzo Wanny di Firenze, le due squadre tornano in campo per il secondo decisivo round che potrebbe decretare la semifinalista. Le marchigiane di Andrea Pistola, sconfitte in quattro set in gara-1 nonostante una buona prestazione, vanno a caccia dell’impresa davanti al proprio pubblico per pareggiare la serie e tenere vivo il sogno.

Le toscane di Massimo Barbolini però non hanno alcuna intenzione di farsi sorprendere e vogliono conquistare un altro successo per assicurarsi il passaggio del turno e rimanere così in corsa per lo Scudetto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? Si chiuderanno i giochi o si rinvierà tutto a gara-3? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 30 marzo al Pala Megabox di Pesaro. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

