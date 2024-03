Bundesliga, minaccia Isis su Bayern Monaco-Borussia Dortmund. La polizia: “Aumentiamo gli agenti”

Momenti di timore per il calcio tedesco: arriva una minaccia dell’Isis in vista della partita di Bundesliga fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, in programma alle ore 18:30 di sabato 30 marzo. A riportarlo è il quotidiano tedesco Bild, spiegando che lo scorso venerdì Sarh al-Khilafah, il canale di propaganda dell’Isis, ha pubblicato una foto con un bersaglio rosso sui tifosi davanti all’Allianz Arena di Monaco. La polizia di Monaco ha affermato tramite un post su X (ex Twitter) di conoscere i fatti, che non sono passati inosservati e sono stati posti sotto esame senza tralasciare alcunché. “Allo stato attuale, non abbiamo alcuna conoscenza concreta di rischi. Gestiremo la partita aumentando il personale“, ha scritto la polizia di Monaco. Il Bayern Monaco, contattato dalla Bild, ha spiegato che il club era a conoscenza di quanto accaduto e per questo era in stretto contatto con le autorità per rimanere aggiornato e gestire nel migliore dei modi la situazione.