La diretta testuale live di Talmassons-Roma, partita valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Grande attesa per una sfida che vede a confronto le due neopromosse e mette in palio punti importantissimi in ottica salvezza. Le ragazze guidate da Leonardo Barbieri sono dodicesime in classifica a quota nove punti e vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare la terza vittoria stagionale. Il club friulano arriva dal punto strappato al tie-break a Busto Arsizio e vuole altri punti per provare a salire ancora.

Serve però una grande prestazione per superare la squadra di coach Giuseppe Cuccarini, fanalino di coda della classifica con sette punti e due successi fin qui. Le Wolves hanno bisogno di punti per guadagnare posizioni e questo impegno è molto ghiotto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 22 dicembre al Palazzetto dello Sport di Latisana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Cda Volley Talmassons Fvg e Smi Roma Volley della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TALMASSONS – ROMA (inizia alle 17.00)