Roma batte in rimonta Talmassons nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A1 di volley femminile 2024/2025. La squadra di Cuccarini, dopo un primo set deludente prende le misure alle padrone di casa e vince in quattro set 21-25 25-20 25-20 25-22. Successo importante per le capitoline, che escono dalla zona retrocessione e salgono al dodicesimo posto con 10 punti in classifica. Entra nella zona calda di classifica proprio Talmassons, che resta ferma a 9 punti in tredicesima, e penultima, posizione.

La cronaca

Avvio di primo set favorevole agli ospiti, che si portano avanti 5-3. Talmassons entra in partita e, con un parziale di 5-0, sale sull’8-5. Roma cerca di restare in scia, ma le padrone di casa scappano via sul 19-12. La squadra di Barbieri controlla il margine e chiude il primo parziale 25-21.

Talmassons parte forte nel secondo set e va prima 3-0 e poi 6-3. Roma non molla e trova il punto del pareggio sul 14-14. La squadra della Capitale allunga fino al 17-14 e riesce a gestire il vantaggio fino alla fine del parziale, che termina con il punteggio di 25-20.

Terzo set con lo stesso copione del secondo. Talmassons avanti nelle battute iniziali (6-3) e Roma che risale subito (10-9). Le ragazze di Barbieri tentano la fuga più volte, ma la squadra di Cuccarini resta lì e pareggia tutto sul 19-19. Nella fase decisiva del set Talmassons cala di tensione e Roma chiude 25-20.

Nel quarto set Talmassons accusa il colpo e va subito sotto 4-1. Le padrone di casa hanno un ultimo sussulto e risalgono sul 7-7. Da lì si apre un parziale a favore di Roma, che scappa via sul 15-9. Le capitoline controllano le fasi finali dell’incontro e, nonostante un piccolo calo di tensione negli ultimi punti, chiudono 25-22.

Nelle altre partite

Novara domina Chieri in tre set (25-18 28-26 25-20). Decisivo il secondo set ai vantaggi che ha indirizzato nettamente il match verso le piemontesi, che salgono al terzo posto in classifica con 30 punti. Chieri ferma al sesto posto con 23 punti.

Scandicci passa a Cuneo in quattro set (16-25 25-19 27-25 25-15). Dopo un primo parziale sottotono, le ragazze di Gaspari salgono di intensità e tornano al successo dopo il ko in casa di Novara al quinto set. Scandicci si conferma al secondo posto con 33 punti. Cuneo ultima a 8 punti.