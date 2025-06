Il capo delegazione azzurro Gigi Buffon ufficializza di fatto l’arrivo di Rino Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio.

Ormai sembrano non esserci più dubbi: il ct della Nazionale italiana, che a settembre tornerà a giocare le sfide decisive per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, sarà Gennaro Gattuso. Le parole del capo delegazione Gigi Buffon hanno squarciato quel sottile velo rimasto dietro una scelta definita “la migliore” dall’ex portiere azzurro.

“Aspettiamo – ha detto rispondendo a una domanda diretta -, stiamo lavorando, abbiamo lavorato ed attendiamo gli ultimi dettagli. Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo”.

Buffon si trova in Slovacchia, dove sta seguendo il cammino degli azzurrino di Carmine Nunziata agli Europei Under 21 ma, sollecitato in diretta Rai sul futuro dell’allenatore della nazionale maggiore, lascia intendere che l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

“Si riparte – ha sottolineato – da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po’ bui. cercando di pungolare noi stessi sul nostro ruolo e su quello che dovremo esercitare sui ragazzi e sugli allenatori. Quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Vincere è diventato ormai difficile con chiunque ma tra perdere e perdere in una certa maniera c’è differenza. Si può intervenire con alcuni accorgimenti”.