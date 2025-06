A Brescia, nella prima giornata dei Campionati Societari Assoluti su pista, nella finale di Serie A Oro, il risultato di spicco arriva da Kelly Ann Doualla.

Prima giornata a “trazione” lombarda nella finale di Serie A Oro dei Campionati di Società Assoluti su pista. A Brescia il risultato di spicco arriva da Kelly Ann Doualla: la 15enne in forza al CUS Pro Patria Milano con l’11.37 (+1.6) sui 100m migliora il PB di 9/100 e centra in un colpo solo sia la Miglior Prestazione Italiana Allieve (era l’11.4 di Erica Marchetti ai tricolori Assoluti di Milano 1997) sia il primato italiano Under 20, che Vittoria Fontana siglò con 11.40 nel 2019 quattro giorni prima di compiere 19 anni (e vincendo l’oro europeo Juniores). Kelly fa segnare il nono tempo europeo Under 18 di ogni epoca, a 13/100 dal limite continentale di categoria: in stagione è il quarto crono mondiale Under 18 e la seconda prestazione europea Under 20.

“Ci si aspettava di meglio, è nelle mie gambe un tempo sotto l’11.30, spero che possa arrivare nelle prossime gare – commenta la velocista del Cus Pro Patria Milano – Il caldo ha condizionato, sto per ‘sciogliermi’. So di avere tante attenzioni intorno, ma rimango concentrata, sono molto tranquilla”.

Doualla è seconda nei 100m dietro alla vicecampionessa olimpica della 4×100 Amy Hunt (Assindustria Sport, 11.23) e davanti a Gaya Bertello (Studentesca Milardi Rieti/Polisport. Novatletica Chieri) al personale di 11.43, e Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950, quarta in 11.45.