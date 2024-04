LIVE – Scandicci-Conegliano: gara-4 finale Scudetto A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Scandicci-Conegliano, gara-4 della finale Scudetto della Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile. Dopo le sconfitte incassate nel secondo e terzo atto di questa serie di finale, le ragazze di Massimo Barbolini vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere e pareggiare i conti, così da rinviare il verdetto a gara-5. Le toscane vanno dunque a caccia di un’altra grande prestazione per mettere nuovamente in difficoltà la corazzata veneta.

Le pantere di Daniele Santarelli però, messe alle spalle le difficoltà patite in gara-1 e fino a metà gara-2, sembrano aver ritrovato ritmo e non hanno alcuna intenzione di sprecare il “match point” per difendere ancora una volta il titolo di Campionesse d’Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di sabato 27 aprile al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale di gara-4 Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano dei Playoff Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

SCANDICCI – CONEGLIANO (inizia alle 20.45)

