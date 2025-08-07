Il numero 1 al mondo torna in campo dopo il trionfo a Wimbledon: “Mi sono allenato bene, questo swing è molto importante. Su Ferrara ho già detto tutto”

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la storica vittoria a Wimbledon, il numero 1 del mondo ha parlato in conferenza stampa nel media day del torneo, rassicurando sulle condizioni fisiche: “Il gomito sta bene. Oggi ho indossato il manicotto per la prima volta, mi piace la sensazione che mi dà, soprattutto nell’impatto con la palla. A Wimbledon ha funzionato, ora voglio capire come si comporta con il caldo e l’umidità”.

Sinner ha raccontato anche le emozioni dopo il successo sull’erba londinese: “È stato diverso rispetto agli altri tornei, anche per ciò che era accaduto nello Slam precedente. Sono felice, ho trascorso del tempo con la mia famiglia e gli amici, poi sono tornato ad allenarmi per prepararmi al meglio. Questo swing americano è molto importante”.

Breve ma chiaro il commento sul ritorno di Darren Cahill e Simone Vagnozzi senza Andrea Ferrara nello staff: “Abbiamo detto tutto nel comunicato. Ora sono concentrato su questo torneo”.