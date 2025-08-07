A Surabaya l’Italia domina all’esordio nella Pool C. Adigwe e Bosso le top scorer, domani la sfida con l’Algeria alle 4 del mattino.

Comincia con il piede giusto il cammino della nazionale italiana under 21 femminile ai Mondiali di categoria in corso a Surabaya, in Indonesia. Alla Samator Healthporia Volleyball Hall, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi superano con autorità la Repubblica Ceca con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-18), prendendosi i primi tre punti della Pool C e dimostrando una superiorità tecnica e mentale in tutti i fondamentali.

