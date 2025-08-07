Volley, Mondiali U21: esordio perfetto per le azzurrine, 3-0 alla Repubblica Ceca
A Surabaya l’Italia domina all’esordio nella Pool C. Adigwe e Bosso le top scorer, domani la sfida con l’Algeria alle 4 del mattino.
Comincia con il piede giusto il cammino della nazionale italiana under 21 femminile ai Mondiali di categoria in corso a Surabaya, in Indonesia. Alla Samator Healthporia Volleyball Hall, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi superano con autorità la Repubblica Ceca con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-18), prendendosi i primi tre punti della Pool C e dimostrando una superiorità tecnica e mentale in tutti i fondamentali.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.
Protagoniste assolute della partita Adigwe e Bosso, autrici di 12 punti a testa, ben supportate dalla capitana Manfredini (11 punti) e da una prova corale convincente. Domani, venerdì 8 agosto alle ore 4 italiane, secondo impegno contro l’Algeria, fanalino di coda del girone.
LA PARTITA
Nel primo set le azzurrine partono forte (5-2, 13-8) e sembrano in pieno controllo, ma le ceche reagiscono nel finale riportandosi sotto (20-19). È però Erika Esposito a firmare il punto decisivo che chiude 25-20 il primo parziale.
Nel secondo set l’Italia scappa via sin dai primi scambi (10-3, 20-12), con le avversarie incapaci di rispondere alla pressione azzurra. Un errore in attacco della Dvorakova mette fine al parziale (25-15).
Stesso copione nel terzo set, con l’Italia ancora padrona del campo (11-5, 21-14). È infine Manfredini, con un ace, a sigillare il 25-18 finale e a regalare all’Italia il primo successo nel torneo.
IL TABELLINO
Italia – Repubblica Ceca 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)
ITALIA: Sassolini 1, Piomboni 8, Marchesini 5, Adigwe 12, Bosso 12, Manfredini 11, Bardaro (L); Esposito E. 2, Esposito L. 2, Ndoye 2, Magnabosco. N.e.: Martinelli. All.: Gagliardi.
REP. CECA: Pchrkalova 6, Janska 3, Formankova 8, Kelnarova 2, Jedlikova 6, Kalinova, Novakova (L); Rejmanova 8, Dvorakova 3, Pokorna 1, Valentova 1, Kopeckova 1.
Arbitri: Wang Hao Juan (CHN), Chung Ching Ju (TPE)
Durata set: 24’, 22’, 25’
Italia: ace 8, battute sbagliate 4, muri 10, errori totali 14
Ceca: ace 4, battute sbagliate 8, muri 2, errori totali 20
IL CAMMINO DELL’ITALIA – POOL C
7 agosto: Italia – Rep. Ceca 3-0
8 agosto, ore 4: Italia – Algeria
9 agosto, ore 5: Italia – Polonia
11 agosto, ore 5: Italia – Egitto
12 agosto, ore 5: Italia – Turchia
LA FORMULA
Le 24 nazionali sono divise in 4 gironi da 6 squadre. Le prime quattro accedono agli ottavi di finale, poi via via fino alla finale. Le ultime due di ogni girone si sfideranno per i piazzamenti dal 17° al 24° posto.
DOVE VEDERLE
Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World.