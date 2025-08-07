Ai Campionati Italiani di Categoria a Chianciano, bene anche Oppioli, Pinzuti e Leoni. In evidenza le giovani promesse Valente e Petrillo Giannini

Sesta giornata di gare a Chianciano Terme per i Campionati Italiani di Categoria, con protagonisti juniores, cadetti e seniores. Nella sessione mattutina riflettori puntati sui 100 stile libero e sui 50 rana, con ottime prestazioni da parte di alcuni nomi noti del nuoto azzurro e conferme dalle nuove leve.

Scotto di Carlo regina dello stile libero

Viola Scotto di Carlo completa il tris nei 100 stile libero seniores: dopo i successi nei 50 e 100 farfalla, la 22enne campana tesserata per Napoli Nuoto chiude in 55″76 precedendo Ambler (56″43) e Quaggio (56″47). Quinta Lisa Angiolini (56″69), che più tardi si prenderà la scena nei 50 rana.

Tra le juniores domina Caterina Santambrogio in 56″78, mentre tra le cadette vince Alessandra Leoni (55″79), confermando il suo ottimo stato di forma dopo la vittoria nei 50 farfalla.

Al maschile, Matteo Oppioli si impone tra i seniores con un ottimo 49″42, davanti a Burdisso e Carraro. Nei cadetti vince Actis Dato (49″91), mentre tra gli juniores spicca Gabriele Valente in 50″71, battendo per un soffio Tassan-Caser e Zanin.

Angiolini protagonista nella rana

Lisa Angiolini torna protagonista nei 50 rana seniores. La senese, reduce dai Mondiali di Singapore, chiude in 30″99 e si lascia alle spalle Mati e Graif. Tra le juniores ottima prova per la 16enne campana Francesca Petrillo Giannini (32″14), mentre tra le cadette vince Irene Burato (31″74), in un podio molto competitivo.

Nel settore maschile seniores Alessandro Pinzuti trionfa in 27″59, davanti a Mangiamele e Rizzardi. Tra i cadetti è Pennetta il più veloce (27″81), mentre Fuschini domina la categoria juniores con un 27″97 che promette bene per il futuro.

Streaming e prossimi appuntamenti

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming su Dailymotion. Nel pomeriggio sono in programma le finali dei 400 misti per tutte le categorie e gli 800 stile libero. La manifestazione si concluderà sabato 9 agosto.