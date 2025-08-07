Il 24enne della UAE Emirates-Xrg coinvolto in una caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia: fratture multiple ma nessun danno neurologico.

Filippo Baroncini è rimasto vittima di una caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia, riportando diverse fratture. Il 24enne romagnolo, in forza alla UAE Emirates-Xrg, ha subito la frattura di una vertebra cervicale – senza conseguenze neurologiche – oltre a una clavicola rotta e alcune lesioni facciali.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri ed è stato confermato oggi dal team del corridore. Originario di Massa Lombarda (Ravenna), Baroncini è stato campione del mondo su strada Under 21 nel 2021. Nella sua giovane carriera da professionista ha già conquistato il Baloise Belgium Tour 2025 e la Super 8 Classic di Haacht.

Il ciclista sarà sottoposto a nuovi accertamenti per definire i tempi di recupero.