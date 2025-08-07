Dopo una stagione tra alti e bassi, la giocatrice potrebbe trasferirsi in Lombardia. Con la Juve ha vinto scudetto e Coppa Italia.

Potrebbe essere già giunta al termine l’esperienza di Alisha Lehmann con la maglia della Juventus. L’attaccante svizzera classe 1999, reduce dagli Europei femminili con la sua nazionale, sarebbe vicina alla firma con il Como Women. A un anno dal suo arrivo a Torino, Lehmann è pronta a cambiare squadra dopo una stagione in chiaroscuro chiusa con 22 presenze, 2 gol e un assist, ma anche con due trofei in bacheca: scudetto e Coppa Italia.

La partenza della popolarissima calciatrice – seguitissima anche sui social – consentirebbe alla Juventus di liberare uno slot per tesserare una nuova straniera, aspetto non secondario nella pianificazione del mercato estivo. A Como, Lehmann potrebbe trovare lo spazio e la continuità necessari per rilanciarsi in vista della prossima stagione.