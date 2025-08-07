Svelata la lista dei candidati per il prossimo Pallone d’Oro, tra i vari nomi c’è anche un rappresentate del Napoli di Conte.

La nuova stagione è alle porte, nei prossimi giorni cominceranno i primi grandi appuntamenti e i tifosi non vedono l’ora di tornare negli stadi. L’estate avanza, agosto scorre, ma il tempo senza calcio volge al termine. Tante squadre pensano ai nuovi obiettivi da porsi, passando per un calciomercato che ha ancora tanto da dire. Alcuni protagonisti del panorama calcistico mondiale stanno cambiando strada, altri sperano di ripetersi dopo una grande stagione. Tra questi ultimi, molti, sono nella lista dei candidati per il prossimo Pallone d’Oro.

La cerimonia che vedrà protagonista i trenta candidati al titolo del 2025 andrà in scena lunedì 22 settembre al Theatre du Chatelet di Parigi. Lo scorso anno è stato Rodri ad alzare l’ambito trofeo al cielo, dopo la straordinaria stagione nel Manchester City ed un Europeo perfetto con la Spagna. Oltre al Pallone d’Oro, poi, verranno assegnati anche tutti gli altri titoli nelle varie categorie.

Pallone d’Oro 2025, tutto pronto: ci sono tre volti del campionato italiano

Tanto, tantissimo Paris Saint Germain nel listone dei possibili vincitori. La squadra di Luis Enrique è stata regina in Champions League in tutto e per tutto. Tra i più accreditati ci sono sicuramente Ousmane Dembélé, Gigio Donnarumma e Désiré Doué. Ci sono, poi, tanti calciatori di Real Madrid e Barcellona, un pò come tutti gli anni. Difficile, però, che possano avere la meglio sugli altri.

Lamine Yamal è sicuramente un forte candidato, ma qualcosa lascia pensare che lo spagnolo dovrà attendere ancora un po’ per un trofeo che lo aspetta. C’è, poi, anche un po’ di Liverpool campione d’Inghilterra e un rappresentate del Napoli campione d’Italia: si tratta di Scott McTominay. Per la Serie A ci sono anche alcuni nerazzurri, nello specifico Lautaro Martinez e Dumfries. Per conoscere il nome del vincitore, però, bisognerà attendere per un paio di settimane.