Lo Sport in tv oggi giovedì 7 agosto: le finali dell’Atp 1000 di Montreal, il via a quello di Cincinnati. Non mancano il ciclismo ed i World Games

Una nuova giornata ricca di sport sta per prendere il via. Tanti gli appuntamenti anche oggi, in attesa che riprenda il campionato di calcio di Serie A a breve e, nelle prossime settimane, a cascata riprenderanno i campionati di tutti i principali sport. Intanto i World Games, con la seconda giornata la fanno decisamente da padrone ma non solo.

L’Italia sarà protagonista nel Mondiale U21 di volley femminile: nella prima gara del loro cammino le azzurre hanno appena battuto la Repubblica Ceca con un netto 3-0. A difendere i colori azzurri ci sarà anche Arnaldi a Cincinnati, con il via all’ATP 1000 del torneo. Nell’ATP 1000 di Montreal, invece, si disputeranno le finali. Italia in campo anche nel Basket femminile, con la sfida ad Israele nei quarti di finale degli europei U20.

Per chi ama il ciclismo, poi, sono tante le rassegne che si stanno correndo: dal Giro di Polonia al Tour de l’Ain fino alla Arctic Race of Norway ed alla Vuelta a Burgos. Vediamo, però, nel dettaglio tutto il programma odierno completo.

Sport in tv giovedì 7 agosto: il programma completo

08.30 Atletica, Europei U20: prima giornata, sessione mattutina – eurovisionsport.com

12.00 Ciclismo, Giro di Polonia: quarta tappa – 12.20 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.05 Ciclismo, Vuelta a Burgos: terza tappa – 15.00 Bike Channel

13.50 Ciclismo, Arctic Race of Norway: prima tappa – 16.15 discovery+

14.30 Ciclismo, Tour de l’Ain: seconda tappa – 16.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.10 Atletica, Europei U20: prima giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

16.30 Basket femminile, Europei U20: quarti di finale, Italia-Israele – YouTube FIBA

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 1° turno singolare (1° match dalle 17.00 Arnaldi-Bonzi) – Sky Sport Uno (fino alle 23.00), Sky Sport Tennis (fino a mezzanotte), Sky Sport Max (a rotazione con WTA 1000 Cincinnati), Sky Go, NOW (a rotazione con WTA 1000 Cincinnati), Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: 1° turno singolare – Sky Sport Uno (fino alle 23.00), Sky Sport Tennis (fino a mezzanotte), Sky Sport Max (a rotazione con ATP Masters 1000 Cincinnati), Sky Go, NOW (a rotazione con ATP Masters 1000 Cincinnati), SuperTennis HD, SuperTenniX

23.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: finale doppio, Salisbury/Skupski-Cash/Glasspool – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

00.00 di venerdì 8 agosto Tennis, WTA 1000 Montreal: finale singolare, Mboko-Osaka – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

Non prima dell’1.30 di venerdì 8 agosto Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: finale singolare, Khachanov-Shelton – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV