A Losanna stabiliti gli ordini di partenza per la rassegna iridata di ottobre. Gli azzurri apriranno la gara maschile nella terza suddivisione, le ragazze di Casella nel quinto gruppo. Solo titoli individuali in palio.

Il conto alla rovescia per la 53ª edizione dei Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica è iniziato ufficialmente lunedì 4 agosto a Losanna, con il sorteggio degli ordini di partenza effettuato dai comitati tecnici della FIG.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’evento si terrà dal 19 al 25 ottobre a Giacarta, in Indonesia, e coinvolgerà oltre 500 atleti da 80 nazioni. Sarà una rassegna interamente individuale, con in palio 12 set di medaglie tra all-around e specialità, in attesa del ritorno delle gare a squadre nel 2026, quando scatterà la corsa olimpica per Los Angeles.

L’ItalGAM agli anelli

Gli azzurri della maschile, allenati da Giuseppe Cocciaro, sono stati inseriti nella terza suddivisione e faranno il loro esordio dagli anelli domenica 19 ottobre alle 14:15 locali (le 9:15 italiane). Una partenza impegnativa, seguita da un giro completo che terminerà sul cavallo con maniglie, non l’attrezzo più amato in chiusura, ma che non spaventa il gruppo che ha chiuso al sesto posto le Olimpiadi di Parigi. Sarà l’occasione per iniziare con grinta il nuovo quadriennio verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Le Fate dalle parallele

Sul fronte femminile, anche le Fate dell’Italdonne partiranno da un attrezzo tecnico: le parallele asimmetriche, nella quinta suddivisione. Appuntamento per martedì 21 ottobre, alle 11:30 locali (le 6:30 italiane). La squadra di Enrico Casella condividerà il gruppo con la Francia, che inizierà dalla trave. Il sorteggio richiama curiosamente anche le posizioni del Brasile (bronzo olimpico), pure lui alle parallele nella suddivisione 8, e delle cinesi, in gara nella 10ª e ultima suddivisione dalla trave.

I big e i padroni di casa

La prima suddivisione maschile vedrà il debutto del Giappone (campione olimpico) al volteggio, seguito da Gran Bretagna e Brasile. Gli Stati Uniti, bronzo olimpico, partiranno dalla sbarra nel quarto girone, mentre la Cina chiuderà il programma, nel gruppo 8, sempre dagli anelli. Stessa suddivisione anche per i padroni di casa indonesiani. Sul fronte femminile, gli USA (oro a Parigi 2024) saranno nel girone 4 dalle parallele, mentre Giappone e Indonesia apriranno la rassegna rispettivamente da trave e corpo libero.

Per la prima volta Giacarta ospita un campionato del mondo di ginnastica artistica, e il fascino di una rassegna che non assegnerà titoli a squadre ma offrirà grande spettacolo individuale, si preannuncia intenso fin dalla prima giornata.