Lo Sport in tv di venerdì 8 agosto è pronto a regalare tante emozioni: il Masters 1000 di Cincinnati entra nel vivo, poi tanto ciclismo. Il programma del dettaglio

Inizia il week end, forse quello più caldo dal punto di vista dei viaggi e degli spostamenti. Con le settimane centrali agostane al via, d’altronde, non può essere altrimenti. Ma lo sport non abbandona mai ma, anzi, ci accompagna anche oggi. La data d’inizio dei campionati è sempre più vicina, s’intravede quasi ma ad oggi sono ancora gli altri sport a farla da padrona.

E così il tennis è quasi esclusivamente lo sport che ruba tutta la scena. E’ iniziato il Masters 1000 di Cincinnati e, a differenza di Montreal, vi sono tutti i principali protagonisti, da Sinner ad Alcaraz, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questo dualismo ormai entusiasmante. Per l’Italia oggi in campo Bellucci tra gli uomini e Bronzetti per le donne.

Non mancano, però, anche gli altri sport, a partire dal ciclismo con il Giro di Polonia fino al Tour de l’Ain e la Vuelta a Burgos fino agli Europei U20 di atletica. Vediamo, però, il programma completo.

Sport in tv venerdì 8 agosto: il programma nei dettagli

08.15 Atletica, Europei U20 2025: seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

09.00 Nuoto, Assoluti 2025 di categoria a Chianciano Terme: penultima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Tuffi, Assoluti Estivi 2025 a Roma: prima giornata (eliminatorie) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Ciclismo, Giro di Polonia 2025: quinta tappa – Diretta streaming dalla 12.30 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.53 Ciclismo, Vuelta a Burgos 2025: quarta tappa – Diretta tv su Bike Channel dalle ore 15.00: canale 222 di Sky e tasto rosso di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre; diretta streaming su bikechannel.it dalle ore 15.00.

13.00 Snooker, Saudi Masters: primo turno – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

14.10 Ciclismo, Giro del Portogallo 2025: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

14.10 Ciclismo, Arctic Race of Norway 2025: seconda tappa – Diretta streaming dalle 16.15 su Discovery+.

14.15 Golf, St. Jude Championships: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.35 Atletica, Europei U20 2025: seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

15.00 Ciclismo, Tour de l’Ain 2025: terza tappa – Diretta streaming dalle 16.30 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.45 Equitazione, Global Champions League 2025 a Londra: salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Nuoto, Assoluti 2025 di categoria a Chianciano Terme: penultima giornata (sessione pomeridiana) – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Tuffi, Assoluti Estivi 2025 a Roma: prima giornata (finali) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e in differita tv su RaiSport HD dalle 20.30.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Tirante 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane, Bellucci vs Dzumhur 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Bronzetti vs Zhu 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane)