Volley, playoff Superlega 2023/24: Ishikawa trascina Milano, 3-1 a Trento che vale il terzo posto

L’Allianz Milano supera 3-1 (25-21 18-25 25-20 25-21) l’Itas Trentino in gara4 della finale per il terzo posto dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Prova di forza della formazione lombarda, che chiude così 3-1 la serie e centra una storica qualificazione in Champions League, la prima nella storia del club. Vero mattatore della serata il giapponese Yuki Ishikawa, Mvp dell’incontro, che ha trascinato la squadra di coach Piazza con 28 punti. Per Trento gara opaca, e ora i ragazzi di Soli dovranno ricaricare le pile in vista della finale di Champions di domenica prossima 5 maggio contro lo Jastrzebski Wegiel.

LA CRONACA DEL MATCH – Nel primo set parte forte Milano, che mantiene un vantaggio costante senza mai riuscire ad allungare. Rychlicki riporta a -2 la sua squadra nel finale di parziale, ma l’Allianz chiude 25-21 grazie al muro di Vitelli. Il secondo set è invece totalmente appannaggio della formazione trentina, che parte forte grazie a Sbertoli e Magalini, e poi fa sentire i suoi centimetri a muro con i suoi due centrali Podrascanin e Kozamernik. I padroni di casa provano a ricucire nel finale di set ma ormai è tardi, Sbertoli piazza l’ace del 25-18 che rimette la gara in parità.

In avvio di terzo set Milano riesce a contenere il tentativo di allungo di Trento e rimane lì nel punteggio. A questo punto va in scena lo show personale di Yuki Ishikawa: lo schiacciatore di Piazza mette in mostra tutto il suo repertorio offensivo a suon di diagonali, parallele e anche un paio di ace. Grazie al parziale firmato dal giapponese l’Allianz allunga e si porta avanti 2-1 vincendo il set 25-20. A inizio quarto parziale l’inerzia è tutta a favore della formazione meneghina, che vuole chiudere gara e serie. Trento si rifà sotto con Michieletto e Magalini, e un paio di muri di Podrascanin tengono in parità la sfida. Ancora una volta però è Ishikawa, che si traveste da supereroe, a fare la differenza per Milano. Il numero 14 biancoblù trova punti in serie con la pipe e poi chiude la pratica con due incredibili diagonali da fermo dai 3 metri per il 25-21 che chiude la sfida 3-1 e manda in visibilio l’AllianzCloud.