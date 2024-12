La diretta testuale live di Piacenza-Cisterna, partita valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. La squadra di Andrea Anastasi scende sul campo di casa per conquistare la decima vittoria e difendere il terzo posto dai tentativi di sorpasso di Civitanova, che è quarta ma con gli stessi punti. I biancorossi vogliono sfruttare il tifo del pubblico di casa anche per fare il pieno di entusiasmo in vista del quarto di Coppa Italia, che giocheranno domenica a Verona.

Non bisogna però sottovalutare gli uomini di Guillermo Falasca, settimi in classifica e anch’essi qualificati per la Coppa Italia, che vanno a caccia di riscatto dopo il ko interno contro Verona in questa difficile trasferta di Santo Stefano. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 26 dicembre al Pala Banca di Piacenza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cisterna Volley della Superlega 2024/2025 di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

PIACENZA – CISTERNA (inizia alle 18.00)