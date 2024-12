Milano batte Roma, al ritorno dal terzo posto nel Mondiale per Club, in Cina nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A1 di volley femminile 2024/2025. La Vero Volley passa in tre set molto equilibrati con il punteggio di 25-21 25-23 25-23. Ottima prestazione della formazione di Cuccarini che però resta al 12° posto a dieci punti con una sola lunghezza di margine sulla retrocessione. Milano resta al quarto posto con 31 punti.

La cronaca

Nel primo set Milano si mette subito al comando delle operazioni, ma incontra l’ottima reazione di Roma che va avanti sull’11-9. L’equilibrio si spezza con il break della Vero Volley che allunga sul 20-16. Le ragazze di Lavarini controllano il margine e chiudono il primo set 25-21.

Avvio di secondo set equilibrato con diversi avvicendamenti al comando del parziale. Il primo break è di Roma, che va sopra prima 14-10 e poi 16-12. Arriva pronta la reazione di Milano, che torna sotto sul 17-16 e va avanti sul 18-17. Si prosegue punto a punto con la squadra di Lavarini che è più cinica nel finale e chiude 25-23.

Nel terzo set Roma accusa il colpo a va subito sotto 6-2. Milano prende subito il largo e scappa via sul 17-10 ponendo fine all’ottima resistenza della formazione capitolina. La Vero Volley non deve fare altro che controllare il margine e chiude i conti per 25-23.

Nelle altre partite

Conegliano vince con qualche patema di troppo in casa contro Talmassons. Le ragazze di Daniele Santarelli passano in tre combattuti set (25-22 25-19 28-26) e proseguono il loro cammino intatto anche in campionato dopo la vittoria nel Mondiale per Club in finale con Tianjin. Novara passa in rimonta in casa di Pinerolo (27-29 25-19 25-18 25-23) e si conferma nelle zone alte di classifica. Cuneo perde ancora e resta all’ultimo posto in classifica. Vince Chieri 3-1 (25-18 19-25 25-19 25-20) che resta in zona playoff. Bergamo agevole contro Busto Arsizio in tre set. 26-24 25-18 25-21 per Bergamo che resta al quinto posto in classifica con 27 punti. Busto Arsizio resta ai margini della zona playoff. Vallefoglia batte Perugia quarto set (19-25 25-17 25-23 25-19) e tiene vivo l’ottavo posto in classifica con 21 punti. Perugia undicesima con 11 punti. Scandicci lascia un set a Firenze e mantiene il secondo posto con tre punti di vantaggio su Novara. 27-29 25-18 25-13 25-18 il punteggio finale del derby toscano. Firenze resta al decimo posto con 14 punti.

I risultati

Wash4green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (29-27 19-25 18-25 23-25)

Bergamo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0 (26-24 25-18 25-21)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cda Volley Talmassons 3-0 (25-22 25-19 28-26)

Smi Roma Volley-Numia Vero Volley Milano 0-3 (21-25 23-25 23-25)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Bartoccini Mc Restauri Perugia 3-1 (19-25 25-17 25-23 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Honda Olivero Cuneo 3-1 (25-18 19-25 25-19 25-20)

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze 3-1 (27-29 25-18 25-13 25-18)

La classifica