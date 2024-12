Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valida come 18^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Nuovo appuntamento casalingo per gli uomini di Ettore Messina, alla ricerca di un successo prestigioso per ripartire al meglio dopo le ultime due sconfitte consecutive. Dopo la fisiologica caduta contro il Panathinaikos, che è arrivata dopo sei vittorie di fila, i meneghini sono caduti anche nell’ultimo impegno contro il Bayern Monaco. Una sconfitta di appena un punto, con l’ultimo tiro a canestro rifiutato dal ferro. Il morale è comunque alto dopo il ritorno alla vittoria in campionato, nel posticipo dell’ultima giornata, con la rimonta di autorità contro Trapani. Una sfida, contro la formazione siciliana neopromossa, che ha visto Nikola Mirotic e Shavon Shields in grande spolvero.

La speranza dell’Olimpia è di rivedere i due fuoriclasse protagonisti anche contro la squadra del Pireo. L’Olympiacos ha vinto le due partite della scorsa settimana salendo a undici vittorie, che valgono il primo posto a pari merito con Paris, Monaco e Bayern Monaco, ma in trasferta hanno mostrato un andamento altalenante. Un aspetto sicuramente da provare a sfruttare da parte di LeDay e compagni. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 26 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

