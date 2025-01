La diretta testuale live di Perugia-Scandicci, partita valevole per la terza giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Iniziato il nuovo anno e si torna subito in campo per un nuovo turno di campionato: il primo match del 2025 è l’anticipo del sabato tra Perugia e Scandicci, che vivono due situazioni molto diverse. Le ragazze di Andre Giovi arrivano dalle nette sconfitte incassate in trasferta contro Bergamo e Vallefoglia ed ora vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per giocare una bella pallavolo. La speranza è di poter strappare punti ad una big per difendere l’undicesima posizione e mantenere qualche lunghezza di margine sulla zona retrocessione. La zona bassa della classifica vede quattro squadre racchiuse in tre lunghezze ed ogni punto guadagnato può rivelarsi decisivo in chiave salvezza.

La squadra di Marco Gaspari, invece, è seconda in classifica alle spalle dell’imbattuta Conegliano e va a caccia della tredicesima vittoria in regular season. Sarebbe il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Cuneo e Firenze, a loro volta arrivati dopo la sconfitta a Novara dell’ultima giornata di andata. Le toscane hanno chiuso l’anno in bellezza conquistando la Final Four di Coppa Italia ed ora vogliono iniziare al meglio il nuovo anno. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 4 gennaio al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Savino Del Bene Scandicci della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

