Grande attesa per il big match Novara-Milano, ma non solo: scopriamo tutte le sfide della 16^ giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Ad aprire le danze nell’anticipo di sabato 4 gennaio è la sfida tra Perugia e Scandicci. Le ragazze di Andrea Giovi, dopo le due sconfitte consecutive in trasferta contro Bergamo e Vallefoglia, tornano sul campo di casa per provare a strappare qualche punto importante in chiave salvezza. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà le toscane di Marco Gaspari, al momento seconde in classifica trascinate da una stellare Ekaterina Antropova. Domenica poi la capolista Conegliano ospita Roma, chiamata all’impresa per sovvertire il pronostico che vede favoritissime le venete, ancora imbattute in stagione e reduci dal grande slam del 2024.

Si preannuncia combattuto il match tra Firenze e Chieri, con le toscane a caccia di riscatto dopo la sconfitta nel derby contro Scandicci e le piemontesi che puntano all’undicesima vittoria per rimanere in quota. Promettono battaglia anche Busto Arsizio e Vallefoglia: le marchigiane, ottave in classifica, vogliono avvicinarsi proprio alle bustocche, che dall’arrivo di coach Enrico Barbolini hanno sempre vinto davanti al proprio pubblico e sono ora settime. Sono determinate a sfruttare il fattore campo per guadagnare punti importantissimi in chiave salvezza Cuneo e Talmassons, che sfidano rispettivamente Bergamo e Pinerolo.

A chiudere il turno sarà l’attesa sfida tra Novara e Milano, entrambe qualificatesi per le Final Four di Coppa Italia. Le zanzare di Lorenzo Bernardi vogliono tenere aperta la striscia di sette vittorie consecutive e confermare l’ottimo momento di forma. La squadra di Stefano Lavarini sta faticando a trovare continuità e va a caccia di una grande prestazione per sfatare il tabù dei big match dopo aver perso in questa regular season contro Conegliano, Scandicci e la stessa Novara all’andata.

Le partite della terza giornata di ritorno di Superlega 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

16.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Smi Roma Volley – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Cda Volley Talmassons Fvg vs Bergamo – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Honda Olivero Cuneo vs Wash4green Pinerolo – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

La Prosecco Doc Imoco Conegliano rimane saldamente al comando della classifica di regular season. Completano il podio virtuale al termine della seconda giornata di ritorno del campionato Scandicci e Novara, rispettivamente seconda e terza. Quarta Milano, che come Conegliano deve recuperare un match per via del Mondiale per Club disputato a dicembre. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.