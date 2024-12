Le prime tre finaliste della Coppa Italia 2024/2025 di volley femminile sono state decise. Scandicci ha vinto in quattro set contro Bergamo, diventando la prima qualificata per la fase successiva. La Savino del Bene affronterà Milano nella prima semifinale, con la Vero Volley che ha piegato per 3-0 Chieri nel proprio match valido per i quarti di finale. Successo in tre set anche per Novara, in campo contro Busto Arsizio nell’ultima partita della giornata. Le zanzare dovranno attendere fino a domani per scoprire il loro prossimo rivale, ovvero la vincitrice tra Conegliano e Vallefoglia. L’ultima semifinale andrà infatti in scena alle 19:00 di lunedì 30 dicembre. Entrambe le semifinali sono attese per l’8 febbraio 2025, con il primo match alle 15:30 e il secondo alle 18:00. Le due vincitrici si affronteranno poi nella finale, in programma per il 9 febbraio.

SCANDICCI-BERGAMO: LA CRONACA

La squadra di casa ottiene il vantaggio iniziale, salendo in cattedra nel corso di pochi scambi. Bergamo si trova pesantemente in difficoltà, mentre la Savino del Bene inanella un punto dopo l’altro. Il primo set si chiude sotto il dominio di Scandicci, che ottiene l’1-0 con un convincente 25-15. Il secondo parziale segue un copione simile, con la formazione ospite che non riesce a entrare in partita. Le ragazze di Gaspari colgono l’occasione per prendere le redini del set, ottenendo uno schiacciante 25-16. La situazione cambia nel corso del set numero tre, con Bergamo che si fa pericoloso. Il parziale è molto equilibrato, con le lombarde che mantengono la testa avanti nei momenti fondamentali. La formazione di Parisi conquista un buon 23-25, allungando l’incontro. Il quarto set inizia in equilibrio, ma Scandicci dà poi lo strappo decisivo. Bergamo non riesce a rispondere e la Savino del Bene la chiude in 25-16. Il successo ottenuto per 3-1 permette alla Savino del Bene di essere la prima qualificata per le semifinali di Coppa Italia.

MILANO-CHIERI: LA CRONACA

La partita si apre con un ottimo ritmo di Milano. Le padrone di casa si portano in vantaggio, creando un ampio gap con le avversarie. Dopo le prime battute Chieri riesce a entrare in partita, accorciando le distanze fino a trovare il pareggio sul 15-15. La Vero Volley torna avanti, con le ospiti che pareggiano nuovamente sul 20-20. Sul finale, le ragazze di Lavorini riescono a dare lo strappo decisivo e il parziale si chiude per 25-21. Il secondo set inizia con grande equilibrio tra le due squadre, con Chieri che ottiene il vantaggio, anche se di pochi punti. La formazione ospite rimane avanti per la prima parte del set, con Milano che poi accorcia le distanze e firma il sorpasso. Le padrone di casa riescono ad allungare nella frazione finale, chiudendo il secondo parziale per 25-20. Il punteggio generale è dunque di 2-0. Il terzo set segue un copione simile a quello visto nei precedenti. Dopo un’iniziale lotta punto a punto, le milanesi riescono a sciogliere gli ormeggi e a prendere il largo. La rimonta finale di Chieri non è abbastanza, con le padrone di casa che chiudono i giochi per 25-21. Milano accede così alla fase a semifinali della Coppa Italia, affrontando Scandicci nella partita in programma a febbraio.

NOVARA-BUSTO ARSIZIO: LA CRONACA

Il match si apre con grande equilibrio tra le due parti. Busto Arsizio ottiene il primo vantaggio, con Novara che riprende le avversarie poco dopo. Le due formazioni iniziano un valzer di sorpassi, che rimane protagonista per l’intero set. Il parziale si decide ai vantaggi, dopo che le padrone di casa annullano il set point di Busto Arsizio. A spuntarla è infine Novara, che chiude i giochi per 28-26. Il secondo set vede invece equilibri più netti. Dopo un avvio punto a punto, Novara prende il largo, lasciando le avversarie all’inseguimento. Le ragazze di Bernardi non lasciano la possibilità alle ospiti di avvicinarsi, conquistando in velocità il set point. Il parziale si chiude con un decisivo 25-18. Busto Arsizio si trova ancora in difficoltà nel corso del terzo e ultimo set, con Novara che coglie l’opportunità di imporsi. Le padrone di casa prendono il largo, con la formazione ospite che accorcia solo sul finale. La rimonta di Busto Arsizio arriva però troppo tardi, con Novara che si impone per 25-19. Le zanzare staccano così il pass per la semifinale e sono in attesa di scoprire le loro prossime avversarie.