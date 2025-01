Finisce 0-0 il match tra Hellas Verona e Udinese al ‘Bentegodi’. La squadra friulana sale a 25 punti in classifica, sei in più degli uomini di Paolo Zanetti, rimasti in 10 uomini al 72′ per un doppio giallo all’indirizzo di Serdar. La formazione di Kosta Runjaic non riesce a sfruttare la superiorità numerica in uno stadio che si conferma ostico. L’Hellas infatti ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro i friulani in Serie A. Nel prossimo turno il Verona farà visita al Napoli, mentre l’Udinese ospiterà l’Atalanta.

IL RACCONTO DELLA GARA

Al 4′ il primo squillo dell’Hellas: Serdar ci prova da fuori area, ma Sava si distende e si rifugia in angolo. Al 25′ è l’Udinese – che schiera subito il nuovo acquisto Solet in difesa – a rendersi pericolosa: Thauvin in profondità salta Montipò, ma si allarga troppo e non riesce a chiudere l’azione. Il duello si ripete al 40′, quando l’ex Marsiglia su punizione costringe Montipò a volare per respingere in corner. Nella ripresa l’Hellas parte forte. Tchatchoua ruba palla in zona pericolosa e serve al centro Tengstedt che calcia con poca potenza e senza angolare. Facile per Sava bloccare a terra. La risposta dei friulani è affidata a Lovric che su cross dalla sinistra calcia al volo di destro e trova la grande risposta di Montipò: il centrocampista resta a terra per un contatto di Suslov, ma al Var archiviano l’episodio. Tre minuti dopo è Kamara ad avere la palla per lo 0-1, ma calcia alto. Al 65′, sul fronte opposto, è Suslov a provarci su punizione, ma Sava in tuffo fa buona guardia. Attento è anche Montipò che al 71′ difende la porta sul colpo di testa di Lucca. Al 72′ il Verona resta in dieci: Serdar, già ammonito, commette un fallo in ritardo su Ekkelenkamp e viene espulso. Runjaic si gioca le carte Modesto e Alexis Sanchez. All’86’ è un altro neo entrato, Atta, a sfiorare l’1-0: il centrocampista lascia partire un tiro violentissimo dalla distanza, ma Montipò è prodigioso e in tuffo devia sulla traversa. Un intervento decisivo, l’ultimo in un match inchiodato sullo 0-0.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Montipò 7. Para tutto. E in copertina c’è l’intervento nel finale sul tiro di Atta con deviazione sulla traversa.

PEGGIORE IN CAMPO – Serdar 5. Un rosso che poteva costare carissimo. L’intervento è ingenuo e toglie all’Hellas la possibilità di andare alla ricerca dei tre punti.

L’ARBITRO – Dionisi 5.5. Qualche dubbio su un contatto tra Suslov e Lovric nell’area gialloblù. Poteva starci il rigore.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-1-2): Montipò 7; Coppola 6, Dawidowicz 5.5, Ghilardi 6; Tchatchoua 6, Suat Serdar 5, Duda 6, Bradaric 6 (36’st Magnani sv); Suslov 5.5 (36’st Daniliuc sv); Sarr 5.5 (12’st Mosquera 6), Tengstedt 5.5 (26’st Belahyane 6).

In panchina: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Cissé.

Allenatore: Zanetti 6.

UDINESE (3-5-2): Sava 6; Kristensen 6, Bijol 6, Solet 7; Ehizibue 6 (33’st Rui Modesto 6), Lovric 6 (23’st Atta 6.5), Karlstrom 5.5 (33’st Sanchez 6), Payero 5.5 (23’st Ekkelenkamp 5.5), Kamara 6; Lucca 6 (40’st Iker Bravo sv), Thauvin 6.5.

In panchina: Piana, Padelli, Ebosse, Kabasele, Zemura, Touré, Pizarro.

Allenatore: Runjaic 6.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 5.5.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso Suat Serdar al 26’st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Lucca, Karlstrom, Tchatchoua. Angoli 7-3. Recupero: 1′, 5′.